Unterwegs auf zwei Reifen und vier Pfoten

Endlich am Ziel: Der eiserne Globus als Symbol und Treffpunkt am Nordkap. Foto: © Stephanie Thölken

Cloppenburg (mt). Rund 3600 Kilometer hat Stephanie Thölken mit ihrem Hund Einstein per Rad durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen zurückgelegt. Die Cloppenburgerin war 72 Tage unterwegs, Ziel war das Nordkap in Norwegen. „Seit ein paar Jahren hatte ich schon den Wunsch, eine Fahrradreise um die Welt zu machen“, erzählt Thölken. Durch Probetouren sei jedoch schnell klar geworden, dass es mit Hund deutlich aufwendiger werden würde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

09.09.2019 | Prozession leitet Festwoche zum Jubiläum ein