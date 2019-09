Prozession leitet Festwoche zum Jubiläum ein

Wallfaht nach Bethen: Mit einer Prozession wurde am Sonntag die Festwoche eröffnet. Foto: Ludger Heuer

Von Ludger Heuer



Bethen. Über bunt beflaggte Straßen ist am Sonntag die Maria-Geburts-Prozession von der St.-Josef-Kirche nach Bethen gezogen. Bei der Wallfahrtsbasilika warteten schone mehrere hundert Gläubige auf die Wallfahrer. Die Cloppenburger Kirchenchöre hatten sich inzwischen unter der Leitung von Karsten Klinker und Ludwig Kleinalstede eingesungen. Der Gottesdienst, den Weihbischof Wilfried Theising mit ihnen feierte, bildete den offiziellen Auftakt der Festwoche zum 350-jährigen Jubiläum der Gnadenkapelle.



Zusammen mit Bethens Pfarrer Dr. Dirk Költgen lud er die Gläubigen am Ende des Gottesdienstes zur Teilnahme an der Festwoche ein. So feiert am Dienstag um 10 Uhr Bischof Dr. Felix Genn ein Pilgerhochamt in der Basilika. Um 18 Uhr findet eine meditative Lichterandacht statt. Am Mittwoch ziehen die Gläubigen nach der Messe um 19 Uhr mit einer Lichterprozession zur Gnadenkapelle.