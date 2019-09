Geschäfte locken Besucher in die Stadt

DFB-Mobil zu Gast: Jule Düker absolvierte mit Spielern vom TuS Emstekerfeld und der JSG Cloppenburg eine Trainingseinheit. Foto: her

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Dichtes Gedränge herrschte am Sonntagnachmittag in der Cloppenburger Fußgängerzone. Passend zum Mariä-Geburtsmarkt hatten die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen. Zahlreiche Besucher nutzten die Möglichkeit, zur ausgedehnten Shoppingtour oder auch einfach zum gemütlichen Kaffee mit Freunden und Familie.



CM Marketing hatte Kontakte zu den Organisatoren der Euro-Musiktage in Bösel genutzt und Musik in die Fußgängerzone geholt. Zum ersten Mal dabei war auch das DFB-Mobil, das mit Jugendlichen vom TuS Emstekerfeld und der JSG Cloppenburg ein Showtraining durchführte.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

08.09.2019 | Besucher genießen Musik im Museumsdorf