Besucher genießen Musik im Museumsdorf

Eines von vier Konzerten: Das Arb-Schnitger-Ensemble in der Dorfkirche unter der Leitung von Torsten Übelhör (links). Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Gut gelaunte und zufriedene Menschen, die beeindruckt waren von teils ungewöhnlichen Klängen an ungewöhnlichen Orten, sah man nach dem ersten Teil der vier parallel stattfinden Konzerten flanierend im Museumsdorf Cloppenburg.



Das Musikfest Bremen hatte zum ersten Mal in der Kreisstadt Halt gemacht, der Abend stand unter dem Motto „Eine musikalische Landpartie im Museumsdorf Cloppenburg". Etwa 300 Musik-Begeisterte ließen sich von der Atmosphäre des Museumsdorfes an einem spätsommerlichen Abend einfangen.