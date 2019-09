Die Töne sitzen bei den Prinzen

„Die Prinzen“ gastierten am Freitagabend im Rahmen ihrer Kirchentournee in der Up-date Jugendkirche St. Josef und begeisterten mit alten Hits und neuen Songs 650 Besucher. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Die multifunktionale katholische Up-date-Jugendkirche St. Josef hat schon einige Konzerte erlebt - was allerdings „Die Prinzen“ am Freitagabend in dem Gotteshaus vor dem Altar ablieferten, war musikalisch wirklich allererste Sahne. Ein perfekter Sound, der ohne Verzerrungen glasklar rüberkam und das Konzert zu einem wahren Hörgenuss machte: Es war kein christliches Konzert, obwohl die „Prinzen“ den Abend in Cloppenburg mit einem Stück aus dem Repertoire des Leipziger Thomanerchores, dem Choral „Trinity“ eröffneten. Dabei verzichteten sie auf Mikrofone und elektrisch verstärkende Instrumente, sangen es perfekt a cappella.



Die Töne sitzen, kein Wunder, als ehemalige Sänger im Leipziger Thomanerchor und Dresdener Kreuzchor haben sie auch eine mehr als solide musikalische Grundausbildung genossen. Den ausführlichen Konzertbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 9. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.