Magda Albers aus Bunnen hat das Glückslos

Bestaunt ihren Hauptgewinn: Magda Albers aus Bunnen ist die glückliche Siegerin der Mariä-Geburtsmarkt-Verlosung. Überreicht wurde ihr der Preis von Cloppenburgs Bürgermeister Dr. Wolfgang WIese. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff

und Oliver Hermes

Cloppenburg. Mit einer kleinen Verspätung wurde der Mariä-Geburtsmarkt gestern Nachmittag auf dem Marktplatz offiziell eröffnet. Wie in den vergangenen Jahren ertönte der Startschuss mit einer Verlosung, die gemeinsam von Stadt, Münsterländische Tageszeitung und Schaustellern organisiert wird. Weil sich noch zahlreiche Menschen vor dem Los-Stand der MT tummelten, wurde die Eröffnung kurzerhand um ein paar Minuten nach hinten verschoben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

