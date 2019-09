Gemeinde feiert mit ihren „Perlen“

Ehrenamtliche von St. Andreas lassen sich verwöhnen und führen interessante Gespräche

Einmal bedienen lassen: Beim Ehrenamtsfest übernehmen die Hauptamtlichen die Versorgung mit den Getränken. Schulseelsorger Manfred Quatmann hat Spaß an seinem Dienst.Foto: Thomas Gehlenborg

Cloppenburg 8mt). Die Messdiener-Leiterrunden von St. Andreas und St. Josef hatten offensichtlich ihren Spaß, und das nicht nur am Getränkewagen. Die Messdiener gehörten zu den Gästen des Abends, die bis zum Schluss durchhielten. Gute Laune war überall beim Ehrenamtsfest am vergangenen Donnerstag in der Mensa des Clemens-August-Gymnasiums zu spüren. Zum fünften Mal wurde dieses Fest gefeiert. Ungefähr 300 Ehrenamtliche waren angemeldet.