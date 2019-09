„Wir wollen eine Kontroverse auslösen“

Engagiert: Alexander Koch und Hanna Ha Minh hängen in der Cloppenburger Fußgängerzone Plakate auf, um auf die nächste Demonstration am Freitag, den 20. September aufmerksam zu machen. Foto: mtp

Von Anna Siemer.



Wie zufrieden wart Ihr mit der letzten Demonstration vor der Europawahl?

Alex: Wir waren allein 300 Demonstranten in Cloppenburg. Das ist eine gute Zahl im Verhältnis zur Größe der Stadt.

Hanna: Manches war etwas chaotisch, weil wir alle noch sehr unerfahren sind. Aber unterm Strich sind wir sehr zufrieden damit wie es gelaufen ist.



Was habt ihr für die nächste Demonstration am 20. September geplant?

Alex: Die Demo beginnt um 10 Uhr wahrscheinlich am Bahnhof. Wir warten noch auf die Bestätigung vom Ordnungsamt. Dieses Mal soll parallel sowohl in Vechta als auch in Cloppenburg gestreikt werden.

Hanna: Wir hoffen, dass möglichst viele zur Demo kommen und sich Gedanken über den Klimaschutz machen. Das Motto ist dieses Mal „Alle fürs Klima“. Damit wollen wir alle Generationen erreichen, nicht nur die jungen Menschen. Denn das Klima geht uns alle etwas an. Die Leute sollen anfangen über ihren eigenen Lebensstil nachzudenken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

05.09.2019 | Meister verkorkt Sessel und besteppt Kofferraum