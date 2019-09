Erstes Messergebnis liegt im grünen Bereich

Zwölftklässler der Liebfrauenschule Cloppenburg beteiligen sich an Projekt zur Nitratmessung der Uni Osnabrück

Probenentnahme: Studenten der Universität Osnabrück beteiligen sich an dem Nitrat-Projekt.Foto: Hubert Kreke

Von Ludger Heuer



Cloppenburg. Ist die Stickstoffbelastung in Gewässern der Weser-Ems-Region zu hoch? Diese Frage hat in der Vergangenheit im nordwestlichen Niedersachsen für viel Unfrieden gesorgt. Ein Forschungsprojekt soll jetzt flächendeckend Messwerte sammeln. Dafür wurden in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta, Emsland und dem Nordkreis Osnabrück Bürger gesucht, die eineinhalb Jahre auf ihrem Grund und Boden alle zwei Wochen Wasserproben entnehmen (MT berichtete). Der Cloppenburger Kurt Löwe nimmt daran teil.