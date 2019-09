Bei diesem Lauf gibt es nur Gewinner

Siebte Auflage von „Bethen läuft!“ lockte 200 Sportler an den Start

Schnelle Teams: Elf Staffeln gingen in diesem Jahr an den Start und es siegten die Power Ranger mit Henrik Engelhart, Fabian Schumacher, Nils Böckmann und Thorben Klüsener. Foto: Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Bethen. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen gingen beim siebten Kooperationslauf „Bethen läuft!“ des SV Bethen und des St. Vincenzhauses mehr als 200 Läufer an den Start. Unter dem Motto „Gemeinsam laufen und Begegnungen schaffen“ herrschte am Samstagnachmittag unter den Läufern und Zuschauern gute Stimmung. Es standen nicht die Laufzeit und die sportlichen Spitzenleistungen im Vordergrund, sondern das gegenseitige Kennenlernen und der gemeinsame Spaß an der Bewegung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

