Feuerwehr hat Autobrand schnell unter Kontrolle

Wieder im Einsatz: Die Feuerwehr beim brennenden Auto in der Haistraße. Foto: Screenshot/Lichtfuß

Cloppenburg (her). Zu einem Fahrzeugbrand in der Haistraße ist die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg in der Nacht zu Sonntag ausgerückt. Wie Feuerwehr-Sprecher Björn Lichtfuß erklärte, sei das Feuer gegen 3.30 Uhr gemeldet worden. Das Fahrzeug stand separat auf einem unbefestigten Parkplatz und brannte lichterloh beim Eintreffen der Einsatzkräfte. Sie hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.



Bereits zuvor war die Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen worden. In der Cappelner Straße war ein Baum umgefallen und auf der Fahrbahn gelandet. Die Feuerwehrleute räumten die Straße wieder frei. Ein weiterer Baum, der zu kippen drohte, wurde ebenfalls gefällt.