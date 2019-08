Körperverletzung: Täter flüchten mit dem Auto

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Gefährliche Körperverletzung: In der Nacht zu Samstag sind vier bislang unbekannte Täter am Industriezubringer aus einem Auto ausgestiegen und haben auf zwei junge Cloppenburger eingeschlagen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen VW Golf mit einem Vechtaer Kennzeichen, der Vorfall ereignete sich gegen 3.45 Uhr. Die beiden 20-jährigen Opfer wurden leicht verletzt. Anschließend stiegen die Täter wieder in den Pkw und fuhren in Richtung Emstek davon. Hinweise an die Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471/18600.

