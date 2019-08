Zwei Verletzte nach schwerem Unfall

Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (her). Zwei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalles am Freitagabend. Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-Jähriger aus Ermke mit seinem Pkw auf dem Ambührener Weg in Richtung der Resthauser Straße unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Auto einer entgegenkommenden 58-jährigen Cloppenburgerin.



Durch den heftigen Aufprall wurde der junge Fahrer schwer und die Cloppenburgerin leicht verletzt. Der 21-Jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden, beide Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten.

