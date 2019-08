Überlebende fühlen sich schuldig

Alwin Meyer (69) berichtet Jugendlichen, wie Auschwitz bis heute weiterwirkt

Geschichtsunterricht in der Mensa: Jugendliche der Johann-Comenius-Oberschule hören zu. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Channa Löwenstein war ein Kind, als der SS-Arzt Josef Mengele an der Rampe von Auschwitz ihre Mutter ins Gas schickte. Mit einem gebogenen Handstock zerrte der Lagerarzt die zögernde Frau aus der Schlange der unschuldigt Verschleppten am Hals zu Boden. Channa blieb erstarrt von Angst und Schrecken stehen. „Das verzeih‘ ich mir bis heute nicht“, vertraute sie kurz vor ihrem Tod dem Cloppenburger Alwin Meyer an: „Ich hätte zu meiner Mutter gehen müssen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.