Land erhöht Etat fürs Museum auf Dauer

Minister geben Zusage: Museumsdorf erhält 400.000 Euro zusätzlich für Gebäudesanierung und mehr Personal

Mehr Geld für alte Bausubstanz: Die „Verkünder“ und Entscheider (von links) Bürgermeister Dr. Wiese, der Abgeordnete Stephan Siemer. Minister Thümler, Landrat Wimberg, Silvia Breher, Kreisrat Böckenstette, Dr. Schulte to Bühne, Minister Hilbers, Dr. Hoffschröer und Christoph Eilers. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das Land Niedersachsen stockt seine Zuwendungen ans Museumsdorf Cloppenburg ab 2020 um jährlich 400.000 Euro auf 1,66 Millionen Euro auf. Das haben Wissenschaftsminister Björn Thümler und Finanzminister Reinhold Hilbers nach den letzten Verhandlungen in Cloppenburg bekannt gegeben. „Das erleichtert unseren schweren Rucksack um einen großen Batzen“, meinte Dr. Julia Schulte to Bühne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

