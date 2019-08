Weihbischof lehnt Quoten für Kitas ab

Begrüßte die Teilnehmer persönlich: Weihbischof Wilfried Theising im Sommergespräch des Bildungswerkes.Foto: Martin Kessens

Cloppenburg (kes). Der Grund für die zahlreichen Kirchenaustritte sei nicht die Kirchensteuer. Vielmehr stelle er eine Entfremdung fest. „Ja, wir haben eine Glaubenskrise“, sagte Weihbischof Wilfrid Theising am Mittwochabend im Sommergespräch des Bildungswerkes Cloppenburg. Oft seien konkrete Anlässe für einen Austritt ausschlaggebend, mutmaßte er und verwies auf den Finanzskandal im Bistum Limburg hin. 1731 Menschen seien 2018 aus der Kirche im Offizialatsbezirk ausgetreten, diese blieben aber im Sinne des Evangeliums „unsere Brüder und Schwestern“, sagte er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

29.08.2019 | Industriezubringer wird gesperrt