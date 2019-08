Elternrat: „Schlaue Köpfe tragen Helm“

Aktion wird zum vierten Mal in Folge umgesetzt

Auftakt: Stefan Riesenbeck (rechts) und ein Schüler verlosten gestern die ersten Helme in der Grundschule Galgenmoor.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Sicher mit dem Fahrrad unterwegs: Gestern Vormittag ist wieder die kreisweite Aktion „Schlaue Köpfe tragen Helm“ gestartet. Dabei werden in diesem Jahr 677 Helme unter 5900 Kindern verlost. „Jeder neunte Schüler bekommt damit ein Exemplar“, erklärt Arwid Romey, Vorsitzender des Kreiselternrates, der das Projekt initiiert hat. Ein Fahrradunfall vor drei Jahren, bei dem der verunglückte Junge schwere Kopfverletzungen erlitt, hat Romey dazu bewogen, die Aktion ins Leben zu rufen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

