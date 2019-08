Feuer: Schwerverletzter warnt Bewohner

Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Aufgrund einer explodierten Gasflasche ist am Donnerstagvormittag ein Mehrparteienhaus am Soestenweg in Cloppenburg in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück bei Dacharbeiten durch einen Fachmann. Der Dachdecker wurde dabei schwer verletzt



Trotz seiner Verletzungen schaffte es der Mann noch, vier Bewohner des Sechs-Parteien-Hauses, darunter ein Kleinkind, zu warnen. So konnten alle das Gebäude unverletzt verlassen. Der Schwerverletzte wurde anschließend per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

