Graffiti zeigen Marias Schmerzen

Bibelszenen ganz modern: Mika Springwald (6.v.l.) sprayte mit der Katholischen Landjugend Bethens die sieben Schmerzen Mariens in die Unterführung. Rechts neben ihm Pfarrer Dr. Dirk Költgen.Foto: Heuer

Bethen (mt). Die schönsten Geburtstagsgeschenke muss man sich manchmal selbst machen. Und warum nicht auch schon vor dem Geburtstag, dachte sich Pfarrer Dr. Dirk Költgen. Am vergangenen Wochenende ist dieses Geschenk, eine Graffiti-Malerei in der Unterführung hinter der Basilika, fertig geworden. Im modernen Stil zeigen überlebensgroße Bilder des Osnabrücker Künstlers Mika Springwald in knalligen Farben die sieben Schmerzen Mariens.