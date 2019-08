Besucher finden über 6500 Jobangebote

Jobmesse Oldenburger Münsterland in der Münsterlandhalle

Informative Gespräche: Die Besucher können sich über verschiedene Berufsfelder informieren.Foto: Archiv / Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Chancen auf dem Arbeitsmarkt, verschiedene Berufsfelder und Gespräche auf Augenhöhe: Am Freitag und Samstag findet die Jobmesse Oldenburger Münsterland in der Münsterlandhalle statt. Rund 160 Aussteller präsentieren sich mit Schwerpunkt auf das Thema Ausbildung. Aber auch andere offene Stellenangebote sind hier zu finden.