Cloppenburg: Feuerwehr muss wieder ausrücken

Foto: FFW / Lichtfuß

Cloppenburg (her). Die Cloppenburger Feuerwehr kommt zurzeit nicht zur Ruhe. Am Montagabend wurden die Einsatzkräfte zu einem Schuppenbrand in der Jümmestraße gerufen. Wie die Einsatzkräfte auf ihrer Facebook-Seite mitteilen, wurde das Feuer um 19.42 Uhr gemeldet.



Wie die Polizei am Dienstagmorgen erklärte, stellten die Beamten vor Ort fest, dass aus bislang unbekannter Ursache ein Holzlager in der Größe von etwa 30 mal fünf Meter brannte. Ausgerückt war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften. "Mit viel Wasser von zwei Seiten und von oben bekamen wir das Feuer schnell in den Griff", so die Feuerwehr. Unter anderem gab es eine starke Rauchentwicklung.



Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Brandstiftung kann zur aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.