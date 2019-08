Ozon-Warnung verschwunden: Luft ist reiner

Kat und bessere Heizungen wirken jetzt

Kat hilft: Die Abgsasreinigung bremst die Ozon-Bildung. Foto: Marijan Murat/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Wenn die erste Hitzewelle rollte, gehörten einst Warnungen vor hohen Ozon-Werten zu jedem Wetterbericht: Radiosender ermahnten Jogger und Freizeitkicker, nicht in der prallen Sonne zu trainieren, weil das Gas die Atemwege schädigt – bis hin zu Entzündungen und erhöhtem Krebsrisiko. Heute herrscht Funkstille zum Ozon. Die Ursache: „Die Luft ist deutlich reiner geworden“, sagt Prof. Dr. Marco Beeken, Chemiedidaktiker an der Universität Osnabrück. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

