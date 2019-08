Pfandsystem findet bislang wenig Anklang

Soll aus Cloppenburg verschwinden: der Coffee-to-go-Becher. Zurzeit wird die Einführung eines Pfandbechersystems geprüft.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die Resonanz auf ein mögliches Pfandsystem für Kaffeebecher in Cloppenburg fällt bislang eher mäßig aus. Wie Hans-Jürgen Koopmann in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Energieausschusses mitteilte, waren nur fünf Betriebe oder Gruppen bei einer ersten Infoveranstaltung dabei. Angeschrieben hatte die Stadtverwaltung 21 potenzielle Teilnehmer. Dazu zählenTankstellen, Bäckereien, Kioske und Kantinen.