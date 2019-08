Altes Handwerk im Museumsdorf hautnah erlebbar

„Handgemacht!“ bietet Blick in frühere Zeit

Kreativ: Mit Unterstützung der Museumsmitarbeiterin Ulla Moormann gestaltete die sechsjährige Miriam in der Blaufärberei ihre eigene Tasche. Fotos: Sigrid Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Cloppenburg. Eintauchen in die Welt der alten Handwerkskunst konnten die Besucher am Wochenende bei den Handwerker- und Töpfertagen „Handgemacht!“ im Cloppenburger Museumsdorf. Mit einem „Wanderbrief“ in der Hand machten sich die Besucher auf die Wanderschaft durch das Museumsdorf und hatten dort die Möglichkeit, verschiedene Handwerksberufe kennenzulernen. An verschiedenen Stationen, an der sie sich über ein Handwerk informiert hatten, erhielten die Besucher ein kleines farbiges Bändchen, das an den Wanderbrief geknotet wurde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

