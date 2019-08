Mann nach Festnahme wieder auf freiem Fuß

Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Im Zuge der Ermittlungen zu zwei Bränden am späten Freitagabend in Cloppenburg hat die Polizei einen Mann vorläufig festgenommen. Am Samstag wurde der Festgenommene bereits wieder entlassen. „Trotz intensiver Ermittlungen war die Beweislage nicht eindeutig genug, um eine Untersuchungshaft bei der Staatsanwaltschaft zu beantragen. Die Ermittlungen gegen ihn laufen allerdings weiterhin genauso wie in alle weiteren Richtungen auf Hochtouren“, so die Polizei am Sonntag.

