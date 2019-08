Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (mt). Neuer Schützenkönig in Cloppenburg ist Ludger Ostermann, er nimmt seine Ehefrau Petra zur Königin. Thronherr Sebastian Meyer und Alexandra Lange begleiten den König. Nach einem spannenden Wettkampf zwischen Ostermann und Stefan Rehwald konnte der neue König das Rennen für sich entscheiden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.