Brandserie: Eine Person festgenommen

Noch am späten Freitagabend sicherte die Polizei Spuren in der Nähe des Brandortes. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Im Zuge der Ermittlungen zu zwei Bränden am späten Freitagabend in Cloppenburg hat die Polizei einen Mann vorläufig festgenommen. Ob und wie der Mann mit den Feuern in Verbindung steht, wird nach Angaben der Beamten derzeit geprüft. Unter anderem sind auch Brandermittler daran beteiligt.



Gegen 22.24 Uhr wurde die Feuerwehr am Freitagabend zu einem Schuppenbrand an der Stormstraße gerufen. Eine Brandstiftung schließt die Polizei nicht aus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15000 Euro. Bereits kurz zuvor hatte ein Schuppen am Kessener Weg gebrannt, hier hatte ein Anwohner das Feuer eigenständig gelöscht. Hier beläuft sich der Schaden auf rund 1100 Euro.



Ob idese Brände auch im Zusammenhang mit der Serie an Brandstiftungen im Cloppenburger Stadtgebiet zusammenhängen, wird von der Polizei intensiv geprüft.