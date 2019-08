Cloppenburg: Wieder brennt ein Schuppen

Ein Schuppen an der Stormstraße wurde am späten Freitagabend völlig zerstört. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Mehrere Alarmierungen gingen am späten Freitagabend bei der Cloppenburger Feuerwehr ein. Nach ersten Erkenntnissen kam es dabei zu zwei Bränden. Ein Schuppen in einem Garten an der Stormstraße wurde völlig zerstört. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen unterwegs.



In den vergangenen Monaten hat es bereits mehrfach im Stadtgebiet gebrannt. Hinter zahlreichen Feuern stecken ein oder mehrere Brandstifter. Ob die Fälle vom Freitagabend dazu gehören, war am Abend noch offen. Die Polizei fuhr mit mehreren Streifen rund um den Brandort und kontrollierte Personen.

