Gastronomie am Surfsee weiter geplant

Surfsee: Hier soll eine Gastronomie mit 250 Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich entstehen.© her

Cloppenburg (her). In die Planungen eines Gastronomiebetriebes am Surfsee an der Höltinghauser Straße kommt wieder Bewegung. Wie berichtet, möchte ein Investor dort ein Gebäude mit Saal, Tagungsräumen und einer Außenterrasse errichten.

„Der Investor hält weiter intensiv an diesem Standort fest. Das würde ein neues Angebot für Cloppenburg schaffen“, erklärte Fachbereichsleiter Hermann Asbree in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Energieausschusses. Erste Überlegungen wurden bereits 2017 vorgestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.