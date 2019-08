Denis erforscht Emigration von Heuerlingen

Ehrung für Cloppenburger als Landessieger

Landessieger: Lukas Denis wird am 28. August beim Geschichtswettbewerb in Hannover ausgezeichnet.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Landessieger beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten: Mit diesem Titel wird Lukas Denis am 28. August bei einer Feierstunde in der Landeshauptstadt Hannover ausgezeichnet. „Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert und hatte das Fach auch als Leistungskurs im Abitur“, erzählt er. Zurzeit absolviert der Cloppenburger die letzten Tage seines Freiwilligen sozialen Jahres im Museumsdorf. Im Rahmen des FSJ ist auch seine Geschichtsarbeit entstanden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

