Razzia: Auch Cloppenburg im Visier

Ermittlungen auch in Cloppenburg: Oberstaatsanwalt Ingo Rau, Staatsanwalt Ehsan Kangarani, Polizeipräsident Uwe Lührig, Kriminaldirektor Mathias Schroweg und Polizeioberrätin Maren Jäschke berichten zum Cybercrime-Ermittlungsverfahren (von links). Foto: Swen Pförtner/dpa

Cloppenburg (her). Im Zuge der Ermittlungen zur Online-Plattform „xplosives.net“ ist auch ein Objekt in Cloppenburg ins Visier der Polizei geraten. Wie berichtet, wurde die Plattform offenbar für Sprengstoff- und Bombenbau sowie Drogen- und Waffengeschäfte genutzt. „Cloppenburg war ebenfalls ein Bestandteil der Durchsuchungen“, bestätigte Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer am Mittwoch im MT-Gespräch. Zu Details wollte er sich nicht äußern, Ebmeyer verwies an die federführende Polizeidirektion Göttingen. Doch auch dort hielt man sich noch bedeckt. „Die Ergebnisse der Razzia werden weiter ausgewertet. Wir möchten die Ermittlungen nicht gefährden“, teilte die zuständige Pressestelle auf Nachfrage mit.