Weggefährten erinnern an Strickmann

Revue in Gedenken an ehemaligen Schriftsetzer der MT findet am Mittwochabend um 19.30 Uhr im Kulturbahnhof statt

Seine Leidenschaft: Heinz Strickmann bei der Arbeit am Schreibtisch. Foto: Archiv Klaus Deux Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Geschichten und Anekdoten in plattdeutscher Sprache waren seine Leidenschaft, viele in der Siedlung Sevelter Straße kannten ihn als „Onkel Strickmann". Zu Ehren von Heinz Strickmann findet heute Abend eine Revue im Kulturbahnhof statt. Die Veranstaltung ist Teil des 50-jährigen Jubiläums der Siedlergemeinschaft, Strickmann lebte seit der Gründung 1969 im Ortsteil Sternbusch. Beruflich war er als Schriftsetzer bei der MT tätig. „Jeder kannte ihn und wusste, wo er arbeitet", erinnert sich Josef Kuper, der die Revue mitorganisiert hat.

