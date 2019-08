Organspende steht im Fokus

Anerkanntes Weiterbildungsseminar: Dr. Franziska Zumbrägel und Pfarrer Dr. Marc Röbel laden Mediziner und Psychologen zum Stapelfelder Ärzteforum ein, das sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem Thema Organspende auseinandersetzt.Foto: Sigrid Lünnemann



Stapelfeld (mt). Unter dem Motto „Organspende – Christenpflicht?“, lädt die Katholische Akademie Stapelfeld (KAS) Ärzte, Zahnärzte und Psychologen aus der Region am Mittwoch, 18. September, von 15.30 bis 21 Uhr zum Stapelfelder Ärzteforum ein. Das anerkannte Weiterbildungsseminar setzt sich aus medizinischer, ethischer, theologischer, rechtlicher und kultureller Sicht mit dem Thema Organspende auseinander. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.