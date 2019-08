Herzstück Bethens jubelt zum Jubiläum

Gnadenkapelle des Wallfahrtsortes vor 350 Jahren von Fürstbischof Christoph von Galen feierlich eingeweiht

Jubeltag: Bether Gruppen unter Führung von Prälat Dr. Dirk Költgen laden zum Jubiläumstag der Gnadenkapelle ein. Foto: Heuer

Bethen (mt). Im September feiert der Wallfahrtsort Bethen über eine Woche das 350-jährige Jubiläum der Gnadenkapelle neben der Basilika. Plakate, Flyer und große Banner, die an den Straßen aufgestellt werden, laden dazu ein. Im August 1669 hatte Fürstbischof Christoph von Galen die Kapelle als Herzstück des Wallfahrtsorts eingeweiht. Sie ersetzte damit einen Vorgängerbau, der im 30-jährigen Krieg abgebrannt war. Am 15. September wird Bethen diese Weihe mit einem großen Jubiläum feiern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

