Königsanwärter bringen sich in Stellung

Cloppenburger Schützenfest von Freitag bis Sonntag 23. bis 25. August

Festumzug: Die Schützen sind am Sonntag in der Stadtmitte unterwegs.Foto: MT-Archiv / Kulgemeyer

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Die Schützen fiebern dem Wochenende entgegen, nur noch wenige Tage sind es bis zum Fest. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, es funktioniert alles hervorragend“, erklärte Hauptmann Dr. Jürgen Vortmann am Montag gegenüber der MT. Am Samstag beginnt dann gegen 15 Uhr das Adlerschießen. Ab 18.30 Uhr ist das Königsadlerschießen angesetzt. „Wir haben bereits ernsthafte Kandidaten, die es auch wirklich werden wollen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Schießen freuen“, sagt Vortmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

