„Wir können uns aufeinander verlassen“

Naturmonument: Vor dem „Dicken Stein“ wirkt Josef Pleuter klein. Foto: Max Meyer

Von Max Meyer

Ambühren. Seinen Namen hat der „Dicke Stein“ in Ambühren sich mehr als verdient. Der tonnenschwere Granitfindling zieht staunende Besucher aus nah und fern an. „Kürzlich war ein Radfahrer aus Hamburg hier. Er wollte bis nach Spanien fahren“, sagt Josef Pleuter. Den „Dicken Stein“ wollte der Sportler aber unbedingt sehen.



Pleuter ist seit über zwei Jahren Ortsvorsteher für Ambühren und Schmertheim. Der Betriebswirt ist auch 1. Vorsitzender des „Denkmalschutzvereins Ambühren“ und setzt sich für die Instandsetzung und Erhaltung des Naturmonuments ein. Der Stein ist dem Gedenken an die Kriegstoten gewidmet. Jährlich wird bei ihm zum Volkstrauertag eine Gefallenenmesse abgehalten. „Das ist jedes Jahr ein bewegender Moment“, sagt der 62-Jährige. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. August– entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

