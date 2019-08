Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (mab). Mit einem gebrochenen Bein ist am Donnerstagabend ein 11-jähriger ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist es zuvor gegen 20 Uhr zu einem schweren Unfall auf dem Garreler Weg gekommen. Demnach war dort ein 56-jähriger Autofahrer in Richtung Staatsforsten unterwegs, als der Junge plötzlich auf die Straße lief. Der Autofahrer versuchte noch zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.