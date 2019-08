„Ich mag Momente, die nicht stimmig sind“

Zu Gast in Cloppenburg: Endy Hupperich stellt in der Kunsthalle aus, die Eröffnung findet am Sonntagvormittag statt. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Dinge kombinieren, die im ersten Moment gar nicht zusammengehören oder passen: das bereitet Endy Hupperich Freude. „Ich mag Momente, die gar nicht so stimmig sind“, sagt der Künstler, der ab Sonntag einige seiner Werke in der Kunsthalle ausstellt. Die Eröffnung findet am 18. August um 11.30 Uhr statt, zu Beginn ist ein Gespräch des Künstlers mit Dr. Martin Feltes und Ralf Lake geplant.



Hupperich lebt seit fünf Jahren in Mexiko, seine Kunst zu beschreiben, fällt ihm nicht so leicht. „Im weitesten Sinne ist es ähnlich wie Popart“, erzählt er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.