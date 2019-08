Europameisterin: Teamtitel krönt ein tolles Jahr

Erfolgreiches Duo: Clara Paschertz mit dem 15-jährigen „Belvedere“. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Bethen. Über einen Europameistertitel freut sich Clara Paschertz aus Bethen. Die Zwölfjährige hat sich mit dem Team der U14-Nachwuchsdressurreiter bei den Wettkämpfen im italienischen in San Giovanni Marignano die Goldmedaille geholt. Zurück in der Heimat wartete ein Empfang der Vereinsmitglieder beim Reitstall.



„Das war echt aufregend, ich konnte das erst gar nicht glauben", erzählt Clara. Die Entscheidung in der Klasse „Children" fiel erst nach dem letzten Durchgang. Clara war als erste des deutschen Teams auf dem Pferd „Belvedere" gestartet.