Baustelle: Stadt sieht Arbeiten im Zeitplan

Verschaffen sich einen Eindruck: Dirk Drücker (links) und Armin Nöh bei der Baustelle an der Löninger Straße. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Schächte werden gebuddelt, Kanalrohre verlegt: An der Kreuzung Löninger Straße, Kirchhofstraße und Eschstraße wird zurzeit kräftig gearbeitet. Rund 930000 Euro investieren die Stadt und der Landkreis in die Sanierung. Bauamtsleiter Armin Nöh und sein Stellvertreter Dirk Drücker stellten nun den aktuellen Stand vor. „Die Arbeiten sind im Zeitplan. Unter anderem mussten alte Versorgungsleitungen aus dem 40er-Jahren aus dem Boden geräumt werden", erklärt Nöh.