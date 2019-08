„Mut tut gut“: Kurs hilft Frauen im Alltag

Abschlusskurs: Trainerin Elke Wingbermühle (4. von links), Leiterin Mina Amiri (6. von links) und ein Teil der Absolventinnen. Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. „Wir brauchen diesen Kurs, um stark zu werden“, sagt Maryam aus dem Iran, die seit 15 Monaten in Deutschland lebt. Die weiteren neun Frauen pflichten ihr bei. Sorge und Stress bei der Integration, Traumaverarbeitung, Wohnungs- und Jobsuche sowie Sorge um die Familie in den Herkunftsländern begleiten die geflüchteten Frauen im Alltag in der neuen Heimat.



Der Kurs „Encouragingtraining - Mut tut gut“ befähigt sie, mit diesen Umständen besser umgehen zu können. Beim Abschlussseminar im Büro der Integrationslotsen zogen alle eine positive Resonanz und auch die Seminarleiterin Elke Wingbermühle war voll des Lobes über das engagierte Mitmachen. Mehr dazu

lesen Sie in der Ausgabe am 13. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

12.08.2019 | Geisterfahrer muss Führerschein abgeben