Geisterfahrer muss Führerschein abgeben

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Nur durch die schnelle Reaktion eines 50-jährigen ist es nicht zu einem schweren Unfall auf der Cloppenburger Ortsumgehung gekommen: Denn dort kam dem Lastruper am Sonntagabend plötzlich ein Geisterfahrer entgegen. Weil der 50-jährige rechtzeitig eine Vollbremsung hinlegte, konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden.



Wie die Polizei am Montag mitteilte, passierte der Vorfall um 18.25 Uhr an der Auf- und Abfahrt Cloppenburg-West. Der Geisterfahrer – ein 30-Jähriger aus Polen – kam dem Lastruper dort im Kurvenbereich entgegen. Nachdem der Unfall verhindert werden konnte, setzte der 30-Jährige den Rückwärtsgang ein – und gefährdete dabei noch weitere Autofahrer, ehe er am Ende den Wagen im Bereich der Warthestraße abstellte.



Der Lastruper stellte den 30-Jährigen nach dem Vorfall zur Rede – bis schließlich die Polizei eintraf. Ein Drogen- und ein Alkoholtest verliefen negativ. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg wurde der Führerschein des 30-Jährigen beschlagnahmt und außerdem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro kassiert.