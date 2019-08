Schwarzlicht macht Avatare lebendig

Lebende Gemälde: Victoria Gerdes („Das Mädchen mit dem Perlenohring“ von da Vinci, von links), Janina Ottmann (da Vincis „Mona Lisa), Leon Scherevitzki (Selbstportät van Goghs) und Jonas Siemer („Der lachende Vagabund“ von Heinz Kramer-Hinte). Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Die Exponate wilder Farbexperimente, fotografisches Talent im Umgang mit der Spiegelreflexkamera sowie imposante Kreationen plastischen Gestaltens begeisterten die Gäste bei der Eröffnung der ersten Kinder-Kunst-Ausstellung am Sonntag in der Roten Schule. Anlässlich des 100. Geburtstags des Cloppenburger Künstlers Heinz Kramer-Hinte wurde im Rahmen des Kultursommers die erste „Kinder-Vernissage“ veranstaltet.



Der ein oder andere Besucher war durchaus verwundert, als er abseits unbewegter Kunst lebende Gemälde – in Anlehnung an Werke da Vincis, van Goghs und auch Kramer-Hintes - auf den drei von Kunstwerken beschmückten Etagen der Roten Schule wandern sah. Einer der Höhepunkte der Ausstellung war das unter Schwarzlicht leuchtende, gigantische Kunstwerk Thommes Nentwigs, der gemeinsam mit den jungen Künstlern die Wände der Roten Schule zum Thema „Avatar“ verzierte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 12. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

