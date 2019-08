Aggressiver Audi-Fahrer soll Unfall verursacht haben

Symbolfoto: Bänsch

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Bei einem Unfall auf der Bether Straße in Cloppenburg, sind am Samstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Unfall gegen 17.30 Uhr. Ein 27-Jähriger aus Großenkneten soll mit seinem Audi A6 in Höhe des Ortseingangs mit Hohe Geschwindigkeit ein vor ihm abbiegendes Auto überholt haben. In diesem Moment bog allerdings ein 30-Jähriger mit seinem Mercedes von der St.-Georg-Straße auf die Bether Straße. Der Mercedes und der Audi stießen zusammen.



Der Audi-Fahrer und eine 29-Jährige aus Löningen, die auf dem Beifahrersitz des Mercedes saß, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.



Noch an der Unfallstelle erhielten die Polizeibeamten, dass der Audi-Fahrer in den Minuten vor dem Unfall durch eine besonders aggressive Fahrweise aufgefallen sein soll. Deshalb soll die Polizei nach etwaigen Zeugen, die sich unter 04471/18600 melden können. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf 15.000 Euro.