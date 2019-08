Brandserien kosten eine halbe Million Euro

Archivfoto: FFW Cloppenburg/Lichtfuß

Von Matthias Bänsch



Cloppenburg. Die Brandstiftungen im Cloppenburger Stadtgebiet bleiben ein Dauerthema. Spätestens seit dem Feuer beim Restaurant Hofrogge geht die Angst um, wann und wo es wieder brennen könnte. Die Polizei arbeitet mit Hochdruck an den Fällen: Die Ermittler gehen von 30 Brandstiftungen aus. Bestätigt ist zwischenzeitlich auch, dass das Dienstfahrzeug der Kreisverwaltung am 18. Juli vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.



Seither brodelt die Gerüchteküche. Von „dem“ Feuerteufel ist die Rede. Oder dass er nur an bestimmten Wochentagen zuschlagen würde. Spekulationen, an denen sich die Polizei nicht beteiligen will und sollte. „Man darf da nicht auf einem Auge blind werden“, erklärt Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer der MT. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Er betont, dass man nicht von einem Einzeltäter sprechen dürfe. Es könne auch sein, dass mehrere Personen unabhängig voneinander für die Brandstiftungen verantwortlich sein könnten.

Fest steht: Durch die Brandstiftungen ist bislang ein Gesamtschaden von mindestens einer halben Million Euro entstanden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.