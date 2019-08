„Dürfen uns nicht nur auf E-Motor stürzen“

Auf Sommertour: Der niedersächsische Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann, Bundestagsabgeordnete Silvia Breher und KFS-Geschäftsführer Norbert Dall (von rechts). Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Über Möglichkeiten für neue Antriebstechnologien hat sich Dr. Bernd Althusmann, niedersächsischer Wirtschaftsminister, am Donnerstag während seiner Sommertour informiert. Der Landesvorsitzende der CDU besuchte die Firma KFS Biodiesel im Cloppenburger Industriegebiet. „Wir bekommen seit einiger Zeit mit, wie der Dieselmotor zerschlagen wird“, erklärte Norbert Dall von der Geschäftsführung. Die Elektromobilität sei für den Verkehr innerhalb von Städten sinnvoll. „Wir dürfen uns aber nicht nur darauf stürzen“, so Dall weiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

08.08.2019 | Kinderpornografie: Cloppenburger verurteilt