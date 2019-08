Kinderpornografie: Cloppenburger verurteilt

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 40-Jährigen aus Cloppenburg zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Der Tatbestand des Besitzes von Kinderpornografie ist mit einer Strafe von Geldstrafe bis zu drei Jahren Haft bedroht. Das Gericht beließ es bei einer Geldstrafe, weil der Angeklagte nur 32 Dateien mit Kinderpornografie und 63 Dateien mit Jugendpornografie besaß. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

08.08.2019 | Holzsteganlage verbindet See und Soeste neu