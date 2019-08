Holzsteganlage verbindet See und Soeste neu

Aufgefräst: Auf dem Teilstück kann man den Radweg nicht mehr befahren. Er wird mit einer neuen Streckenführung ersetzt. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Der Boden ist aufgewühlt, an Fahrradfahren ist entlang der Soeste im Bereich zwischen der Görlitzer Straße und dem Ambührener See nicht zu denken. Weil die Soeste sich hier immer mehr ihren eigenen Weg durch die Natur sucht, arbeitet die Stadt zurzeit an einer neuen Streckenführung.



Das Holzgeländer, das im vergangenen Jahr provisorisch dort stand, ist wieder abgebaut. „Es hätte nicht mehr lange gedauert, bis die Böschung weiter eingesackt wäre", erklärte Dirk Drücker, stellvertretender Leiter des Bauamtes.

