E-Bikes: Zielgruppe wird jünger

Im Gespräch: Händler machen sich ein Bild von den rund 400 ausgestellten Modellen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. 400 Modelle und 160 Testräder präsentiert Derby Cycle zurzeit bei der Hausmesse auf dem Gelände an der Siemensstraße. Auf rund 10000 Quadratmetern erwartet das Cloppenburger Unternehmen noch bis Sonntag 4300 Gäste aus 26 Ländern. „Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem 100-jährigen Jubiläum von Kalkhoff“, erklärte Katharina Proske von der Unternehmenskommunikation. Wie Proske weiter erklärte, werde die Zielgruppe im Bereich E-Bike immer jünger. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.