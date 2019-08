Millionenbestechung? Ex-Manager vor Landgericht

Symbolfoto: dpa

Emlichheim/Cloppenburg (dpa). Geschäfte gegen Firmenbeteiligung - das ist der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft gegen zwei frühere Manager der Emsland- Group erhebt. Das Verfahren vor der großen Wirtschaftskammer am Landgericht Osnabrück startete in dieser Woche. Die Emsland-Group ist Deutschlands größter Kartoffelstärkehersteller. Ein Werk ist in Cloppenburg, wo die beiden Angeklagten unter anderem auch tätig waren.



Die Manager sollen sich einen „Vorteil großen Ausmaßes“ verschafft haben, weil sie 2007 einen exklusiven Logistik-Dienstleistungsvertrag mit einer Firma aus Bremen geschlossen hatten - gleichzeitig sollen sie sich mit den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern über eine Teilhabe an dieser Firma geeinigt haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. August entweder frisch gedruckt oder online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

